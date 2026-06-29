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17:16, 29 июня 2026Культура

Пугачева отказалась от концерта за 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем

РИА: Алла Пугачева отказалась от выступления на Кипре из-за проблем со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Алла Пугачева отказалась от выступления за 30 миллионов рублей из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, многомиллионный гонорар был предложен артистке за частное выступление на Кипре. Исполнительница якобы ответила отказом на фоне плохого самочувствия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что покинувшая Россию Пугачева перенесла две операции на сердце. По информации источника, 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди. Представитель Пугачевой Елена Чупракова в беседе с РИА Новости заявила, что не располагает такой информацией.

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