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10:50, 29 июня 2026Бывший СССР

Путин выразил уверенность в уничтожении пятитысячной группировки ВСУ

Путин: ВС РФ в районе поселка Рубцы заблокировали группировку ВСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Стало известно об окружении пятитысячной группировки ВСУ в районе поселка Рубцы. Президент России отметил, что вскоре она будет полностью уничтожена. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

Глава страны заявил, что на левом берегу реки Старый Оскол ВС России заблокировали разношерстную группировку противника. Путин добавил, что сверху идет 1-я танковая армия российских вооруженных сил и поджимает противника с севера, 3-я мотострелковая дивизия поджимает с востока, а 144-я дивизия — с юга.

«До полного окружения — там все под огневым контролем находится, но до полного окончательного окружения остается где-то около 2 км. 144-я дивизия — она и занимается решением этой задачи», — подчеркнул президент и выразил уверенность в уничтожении группировки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные подошли к населенному пункту Доброполье.

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