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22:38, 28 июня 2026Россия

Путин заявил о проблемах из-за ударов ВСУ по энергетике

Путин: Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре создают проблемы
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетической инфраструктуры создают определенные проблемы. Он рассказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину

«Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по нашим объектам создают проблемы, это очевидно», — признал Путин.

В ходе интервью глава государства также сообщил, что дефицит топлива в России некритичен. По словам президента, удары по территории России наносятся для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск.

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