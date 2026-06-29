Путин заявил о проблемах из-за ударов ВСУ по энергетике

Путин: Удары ВСУ по энергетической инфраструктуре создают проблемы

Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетической инфраструктуры создают определенные проблемы. Он рассказал об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину

«Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары по нашим объектам создают проблемы, это очевидно», — признал Путин.

В ходе интервью глава государства также сообщил, что дефицит топлива в России некритичен. По словам президента, удары по территории России наносятся для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск.