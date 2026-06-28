Путин объяснил удары по России

Путин: Удары по России наносятся для подпитки информационной операции

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории РФ наносятся для подпитки информационной операции с целью остановить продвижение российских войск. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что последствия террористических ударов Украины по российским мирным объектам должны быть сведены к минимуму. Российский лидер отметил, что несколько дней назад на совещании с членами правительства подробно обсуждалась ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов.