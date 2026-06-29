Расправившийся с женщиной-дюймовочкой россиянин сделал заявление в суде

На Кубани суд приговорил убийцу женщины-дюймовочки к 16,5 года колонии

Краснодарский краевой суд на Кубани приговорил Олега Коваленко к 16,5 года лишения свободы за расправу над 36-летней «женщиной-дюймовочкой» Татьяной Магомедовой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

По данным правоохранителей, мотивом преступления стала давняя обида на семью «дюймовочки» из-за того, что в 2013 году подсудимый потерял прибыльный бизнес из-за конкуренции с ее родными. На заседании обвиняемый свою вину полностью признал и заявил, что не будет обжаловать приговор. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как установил суд, преступление произошло 21 августа 2025 года в Усть-Лабинске. Там на Октябрьской улице к потерпевшей, садящейся в автомобиль, подошел Коваленко и представился другом ее отца. Он попросил подвезти его, и она согласилась. В какой-то момент по его просьбе Магомедова остановила машину на проселочной дороге. Тогда фигурант напал на девушку и не менее 26 раз ударил ее ножом. От полученных ран она не выжила. После этого обвиняемый перевез ее в лес и спрятал, а потом отогнал машину в другое место, после чего вернулся к месту, где спрятал Магомедову и закопал ее.

Ранее сообщалось, что Коваленко десять дней прятался в лесу, пока шли поиски Магомедовой.