Расправившийся с «женщиной-дюймовочкой» россиянин десять дней прятался в лесу

Убийца женщины по прозвищу Дюймовочка десять дней скрывался в лесу на Кубани

На Кубани 51-летний Олег Коваленко, расправившийся с 36-летней «женщиной-дюймовочкой», десять дней прятался в лесу, пока шли поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, пока потерпевшую искали полиция и волонтеры, Коваленко жил в лесу. Ночью 1 сентября он зашел домой за едой и вещами, попав на камеры видеонаблюдения. Вскоре силовики повезут мужчину на место преступления.

На допросе он признался в совершении преступления и рассказал, что изрезал пострадавшую ножом. Это произошло по дороге в машине марки Mazda-3. После этого злоумышленник спрятал потерпевшую и автомобиль в разных местах и скрылся.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении «женщины-дюймовочки» стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.