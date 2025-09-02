В российском регионе задержан расправившийся с «женщиной-дюймовочкой»

На Кубани задержан 51-летний Олег Коваленко, расправившийся с 36-летней «женщиной-дюймовочкой». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на допросе мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что изрезал пострадавшую ножом. Это произошло по дороге в машине марки Mazda-3. После этого злоумышленник спрятал потерпевшую и автомобиль в разных местах и скрылся. Допрос подозреваемого продолжается.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении «женщины-дюймовочки» стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.

