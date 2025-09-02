Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 2 сентября 2025Силовые структуры

В российском регионе задержан расправившийся с «женщиной-дюймовочкой»

На Кубани задержан мужчина, убивший женщину по прозвищу Дюймовочка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На Кубани задержан 51-летний Олег Коваленко, расправившийся с 36-летней «женщиной-дюймовочкой». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на допросе мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что изрезал пострадавшую ножом. Это произошло по дороге в машине марки Mazda-3. После этого злоумышленник спрятал потерпевшую и автомобиль в разных местах и скрылся. Допрос подозреваемого продолжается.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении «женщины-дюймовочки» стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил о скором изменении границы России

    Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

    Трамп разместит в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

    В деле редактора крупного российского информагентства появилось новое СМИ

    Женщина разучилась улыбаться и потеряла слух и из-за годами скрытой проблемы

    Дочь Синди Кроуфорд обнажила грудь на Венецианском фестивале

    Мужчина забрался в чужой дом и взял у хозяйки кровь «для снижения стресса»

    Фетисов назвал вид спорта номер один в России

    Состояние бывшего министра обороны ДНР Стрелкова ухудшилось в колонии

    «Силу Сибири-2» назвали самым дорогим газовым проектом в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости