В российском регионе пропала женщина-дюймовочка

На Кубани организовали поиски пропавшей женщины-дюймовочки

На Кубани уже неделю ищут 36-летнюю женщину, которую все называли Дюймовочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в прошлый четверг россиянка уехала на своей машине из дома в станице Воронежской. Однако обратно она не вернулась. Мать и дочь исчезнувшей обратились в полицию.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили кадры с подозрительным двухметровым мужчиной около машины пропавшей. Оказалось, что это 51-летний гражданин. В тот день он тоже исчез, его разыскивают. Пока силовики нашли только машину женщины, в ней лежало колесо и лопата.

Сотни человек ищут пропавшую, местные называют ее Дюймовочкой из-за роста 145 сантиметров. Предположительно, она могла состоять в отношениях с мужчиной с камер.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан следователи организовали проверку в связи с пропажей в море российской туристки, уехавшей кататься на сапе с сыном.