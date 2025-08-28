Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 28 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе пропала женщина-дюймовочка

На Кубани организовали поиски пропавшей женщины-дюймовочки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На Кубани уже неделю ищут 36-летнюю женщину, которую все называли Дюймовочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, в прошлый четверг россиянка уехала на своей машине из дома в станице Воронежской. Однако обратно она не вернулась. Мать и дочь исчезнувшей обратились в полицию.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили кадры с подозрительным двухметровым мужчиной около машины пропавшей. Оказалось, что это 51-летний гражданин. В тот день он тоже исчез, его разыскивают. Пока силовики нашли только машину женщины, в ней лежало колесо и лопата.

Сотни человек ищут пропавшую, местные называют ее Дюймовочкой из-за роста 145 сантиметров. Предположительно, она могла состоять в отношениях с мужчиной с камер.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан следователи организовали проверку в связи с пропажей в море российской туристки, уехавшей кататься на сапе с сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Волочкова оскорбила заявившего об ее алкогольной деградации нарколога

    В Кремле прокомментировали удары по военной инфраструктуре Украины

    В Кремле прокомментировали расследование Германии по подрыву «Северных потоков»

    Жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером

    Делавший россиян инвалидами получил срок

    В российском регионе пропала женщина-дюймовочка

    Военный назвал цели ВС России при ударах по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости