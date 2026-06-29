Распространенный паразит оказался угрозой для зрения миллионов людей

PLOS: Треть людей инфицирована вызывающим потерю зрения паразитом

Около трети людей во всем мире инфицированы паразитом Toxoplasma gondii, который вызывает токсоплазмоз и может приводить к серьезным проблемам со зрением, включая потерю зрения. При этом большинство людей не испытывают симптомов, а опасность остается недооцененной. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в PLOS Neglected Tropical Diseases.

Исследователи призывают Всемирную организацию здравоохранения признать токсоплазмоз «запущенной тропической болезнью» (NTD). Такое признание откроет новые возможности для финансирования, профилактики и лечения инфекции. По данным экспертов, ежегодно около 190 000 младенцев рождаются с врожденным токсоплазмозом, а самые тяжелые последствия наблюдаются в сообществах с ограниченным доступом к медицинской помощи и чистой воде.

Человек может заразиться паразитом через недоваренное мясо или контакт с фекалиями кошек. Инфекция передается и от матери к ребенку через плаценту, что повышает риск выкидышей и поражения глаз у новорожденных. Ученые подчеркивают: токсоплазмоз можно предотвращать с помощью профилактических мер — санитарии, безопасного питания и регулярного пренатального наблюдения.

Авторы исследования призывают разработать комплексный план действий: улучшить скрининг и диагностику, расширить доступ к лечению врожденных и глазных форм инфекций, а также внедрить образовательные программы.

Ранее ученые выяснили, что искусственный свет в вечернее время повышает риск развития заболеваний глаз.