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Забота о себе
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16:25, 29 июня 2026Забота о себе

Россиян призвали соблюдать пять правил безопасности во время пляжного отдыха

Врач Молодой призвал носить на пляже головной убор и солнцезащитные очки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hakan Tanak / Shutterstock / Fotodom

Врач скорой помощи Дмитрий Молодой заявил, что во время пляжного отдыха необходимо соблюдать пять правил безопасности. Их он перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Молодой призвал на пляже носить головной убор и солнцезащитные очки. В противном случае можно получить солнечный удар. Во-вторых, доктор посоветовал пользоваться SPF-кремом или носить специальную одежду для купания, чтобы защититься от ультрафиолетовых лучей.

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В-третьих, важно пить много воды, написал врач. «В механизме развития как общего перегрева, так и солнечного удара очень важное место занимает обезвоживание. Поэтому очень важная мера профилактики — пить достаточно жидкости», — пояснил он.

В-четвертых, важно взять с собой обувь, поскольку в песке могут находиться осколки стекла, острые камни и другие неожиданные предметы. Молодой также добавил, что детям необходимо купить нарукавники для плавания или специальный жилет.

Ранее дерматовенеролог Ольга Жукова объяснила, когда солнечный ожог требует срочного обращения к врачу. По ее словам, если он сопровождается высокой температурой тела, лучше показаться специалисту.

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