Названа причина срочно обратиться к врачу после солнечного ожога

Дерматолог Жукова: к солнечному ожогу можно приложить охлажденные примочки

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова раскрыла порядок действий после солнечного ожога. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

«После солнечного ожога можно использовать примочки с охлажденными растворами, после этого кожу нужно увлажнить, чтобы она не пересохла. С этой задачей отлично справятся средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов», — посоветовала врач.

Она также назвала признаки солнечного ожога, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В их число Жукова включила большую площадь ожога, озноб, повышение температуры тела, а также сильную боль.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.