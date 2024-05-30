Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:24, 30 мая 2024Забота о себе

Названа причина срочно обратиться к врачу после солнечного ожога

Дерматолог Жукова: к солнечному ожогу можно приложить охлажденные примочки

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова раскрыла порядок действий после солнечного ожога. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

«После солнечного ожога можно использовать примочки с охлажденными растворами, после этого кожу нужно увлажнить, чтобы она не пересохла. С этой задачей отлично справятся средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов», — посоветовала врач.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Она также назвала признаки солнечного ожога, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В их число Жукова включила большую площадь ожога, озноб, повышение температуры тела, а также сильную боль.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

      Россиянам раскрыли популярные схемы «черных риелторов»

      Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике

      В России стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше