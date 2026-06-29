Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:02, 29 июня 2026Ценности

Россиянки стали перепродавать удаленные грудные импланты по одной причине

В России стали продавать удаленные грудные импланты из-за отсутствия спроса на пластику
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nensuria / Magnific

В России стали продавать удаленные грудные импланты по одной причине. Материал публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, стоимость использованных медицинских изделий, вживляемых в организм, в среднем в три-четыре раза ниже первоначальной цены из-за отсутствия спроса на пластику. К примеру, эндопротезы Mentor стоимостью 140 тысяч рублей предлагают к покупке за 35 тысяч рублей. В то же время имплатны Motiva, которые стоят около 200 тысяч рублей, выставлены на продажу за 30 тысяч рублей.

При этом женщины, выставившие материалы на продажу, указывают причины перепродажи. «Стало некрасиво», «Тело начало болеть», «Родила», «Хочу отбить вложенную в операцию сумму», «Слегка б/у. Носила всего год», — пишут они.

Материалы по теме:
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак. Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак.Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
8 февраля 2023
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность. Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность.Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
31 января 2023

В свою очередь хирурги столичных клиник объяснили, что в пластической бьюти-индустрии снижение популярности искусственной груди — приблизительно на 40 процентов за последние 10 лет — стало трендом. По мнению врачей, перепродажей имплантов женщины стремятся компенсировать расходы на операции и заработать на дефиците зарубежных медицинских изделий.

Однако специалисты заявили, что грудные импланты являются медицинскими изделиями одноразового применения. После удаления материала он считается загрязненными биологическим материалом. Повторное использование может привести к инфекциям и некрозу тканей, предупредили собеседники издания.

Ранее в июне россиянкам раскрыли влияние грудных имплантов на беременность. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова заявила, что правильно установленные импланты безопасны для женщины в период беременности и кормления грудью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выразил уверенность в уничтожении пятитысячной группировки ВСУ

    Цены на нефть перешли к росту на фоне возобновления ударов США и Ирана

    Потомок Бисмарка выступил с призывом к россиянам и немцам

    В России отреагировали на планы Стармера баллотироваться на пост генсека НАТО

    В Госдуме ответили на планы страны ЕС построить завод по выпуску БПЛА у границы с Россией

    В России возникли сложности с автоперевозками

    Полиция арестовала жившую с крокодилом и другими редкими рептилиями женщину

    Россиянки стали перепродавать удаленные грудные импланты по одной причине

    Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым

    В России оценили шансы конкуренции между отечественными электромобилями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok