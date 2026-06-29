Россиянки стали перепродавать удаленные грудные импланты по одной причине

В России стали продавать удаленные грудные импланты из-за отсутствия спроса на пластику

В России стали продавать удаленные грудные импланты по одной причине. Материал публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, стоимость использованных медицинских изделий, вживляемых в организм, в среднем в три-четыре раза ниже первоначальной цены из-за отсутствия спроса на пластику. К примеру, эндопротезы Mentor стоимостью 140 тысяч рублей предлагают к покупке за 35 тысяч рублей. В то же время имплатны Motiva, которые стоят около 200 тысяч рублей, выставлены на продажу за 30 тысяч рублей.

При этом женщины, выставившие материалы на продажу, указывают причины перепродажи. «Стало некрасиво», «Тело начало болеть», «Родила», «Хочу отбить вложенную в операцию сумму», «Слегка б/у. Носила всего год», — пишут они.

В свою очередь хирурги столичных клиник объяснили, что в пластической бьюти-индустрии снижение популярности искусственной груди — приблизительно на 40 процентов за последние 10 лет — стало трендом. По мнению врачей, перепродажей имплантов женщины стремятся компенсировать расходы на операции и заработать на дефиците зарубежных медицинских изделий.

Однако специалисты заявили, что грудные импланты являются медицинскими изделиями одноразового применения. После удаления материала он считается загрязненными биологическим материалом. Повторное использование может привести к инфекциям и некрозу тканей, предупредили собеседники издания.

Ранее в июне россиянкам раскрыли влияние грудных имплантов на беременность. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова заявила, что правильно установленные импланты безопасны для женщины в период беременности и кормления грудью.