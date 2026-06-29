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22:38, 29 июня 2026Экономика

Российский актер назвал главное преимущество Москвы

Актер Шварц: В Москве всего достаточно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский актер Евгений Шварц, известный по ролям в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» и сериале «Карамора», заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед другими городами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«В Москве много сильных вещей. Еда, люди, энергия. При всей внешней закрытости здесь часто больше живого общения, чем в более открытых городах. В целом, мне кажется, в Москве всего достаточно. Это город не про «не хватает», а про «заметил ты это или нет», — отметил 30-летний артист.

Что касается отличительных качеств москвичей, среди них Шварц выделил обособленность, которая заключается не в холодности, а в жизни в своем ритме. «Но если нужна реальная включенность, она обычно появляется», — уточнил он.

Ранее советский писатель и драматург Михаил Мишин рассказал, что еда в Нью-Йорке уступает той, которую подают в московских заведениях.

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