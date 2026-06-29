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12:12, 29 июня 2026Наука и техника

Российский «Меридиан» испытали на открытой воде

ЦАРС: Амфибийную систему «Меридиан» испытали на открытой воде
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: АО «ЦАРС»

Российскую беспилотную авиационную амфибийную систему самолетного типа «Меридиан» испытали на открытой воде. Об этом РИА Новости рассказала компания-разработчик ЦАРС.

«Аппарат проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре для оценки характеристик посадки на воду, динамики приводнения, оценки курсовой устойчивости при движении по воде», — сообщили в компании.

Там добавили, что в ходе испытаний измерялись, в частности, показатели перегрузки и длина пробега модели.

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Система «Меридиан» предназначена для перевозки грузов массой до 700 килограммов в труднодоступных района страны, а также решения задач экологического мониторинга.

В апреле компания-разработчик сообщала, что «Меридиан» российского производства готовят к испытаниям на воде.

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