Российский БПЛА-амфибию «Меридиан» испытают на водоеме

Компания «ЦАРС» испытает БПЛА-амфибию «Меридиан» на водоеме

Амфибийный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Меридиан» российского производства готовят к испытаниям на воде. Модель дрона представили на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, сообщила РИА Новости компания-разработчик «ЦАРС».

Единственный в России БПЛА-амфибию создают совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана. Аппарат разрабатывают в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Динамическую модель «Меридиана» передали в Центральный аэрогидродинамический институт, где дрон будет проходить гидроисследования. «Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик завершает изготовление ключевых агрегатов опытных образцов. БПЛА-амфибия предназначен для перевозки грузов весом до 700 килограммов в труднодоступных регионах. Аппарат также сможет вести экологический мониторинг. «Меридиан» способен взлетать и садиться на подготовленные взлетно-посадочные полосы, грунтовые поверхности и водоемы.

