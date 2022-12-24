00:18, 24 апреля 2026

Российский БПЛА-амфибию «Меридиан» испытают на водоеме

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Амфибийный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Меридиан» российского производства готовят к испытаниям на воде. Модель дрона представили на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, сообщила РИА Новости компания-разработчик «ЦАРС».

Единственный в России БПЛА-амфибию создают совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана. Аппарат разрабатывают в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Динамическую модель «Меридиана» передали в Центральный аэрогидродинамический институт, где дрон будет проходить гидроисследования. «Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик завершает изготовление ключевых агрегатов опытных образцов. БПЛА-амфибия предназначен для перевозки грузов весом до 700 килограммов в труднодоступных регионах. Аппарат также сможет вести экологический мониторинг. «Меридиан» способен взлетать и садиться на подготовленные взлетно-посадочные полосы, грунтовые поверхности и водоемы.

Ранее в апреле стало известно, что российская компания «Кравт» начала серийное производство складных дронов «Матрешка» с системой донаведения на цель.

