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13:32, 29 июня 2026Интернет и СМИ

89-летний Дроздов раскрыл секрет своей бодрости

Телеведущий Николай Дроздов назвал подъем в пять утра секретом своей бодрости
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

89-летний телеведущий, доктор биологических наук и профессор МГУ Николай Дроздов раскрыл секрет своей бодрости. О том, как ему удается оставаться энергичным в его возрасте, он рассказал в разговоре с «Московским комсомольцем».

Дроздов назвал секретом своей бодрости подъем в пять часов утра. «Я же биолог и знаю, что ложиться спать надо с закатом солнца, а вставать с восходом. Это закон природы. Я птица ранняя», — заявил он.

Телеведущий добавил, что по утрам делает зарядку, а также готовится к лекциям в МГУ.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» раскрыл секрет здорового начала дня. Специалист посоветовал россиянам ложиться спать рано, чтобы по утрам оставалось время на себя.

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