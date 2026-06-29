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06:30, 30 июня 2026Наука и техника

Загадку замедления Windows решили

PC Welt: Компьютеры с Windows начали медленнее выключаться из-за ошибки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала проблему замедления Windows 11. На это обратило внимание немецкое издание PC Welt.

По словам журналистов медиа, некоторое время назад пользователи Windows 11 пожаловались, что их устройства начали выключаться медленнее, чем обычно. Спустя время загадочной проблеме, которая охватило множество устройств, нашли решение — она оказалась связана со службой Windows BITS.

Специалисты объяснили, что Windows BITS — это системная служба, которая, в числе прочего, передает файлы в фоновом режиме и автоматически возобновляет загрузку после прерывания. Судя по всему, этот сервис мог слишком долго обращаться к операционной системе, из-за чего мешал компьютеру завершить работу.

«Эта проблема, судя по всему, существовала уже некоторое время, но была исправлена компанией Microsoft лишь недавно», — заметили журналисты. Они объяснили, что разработчик Windows исправил ошибку в обновлении KB5095093, которое вышло 23 июня.

В конце июня авторы издания XDA перечислили встроенные в Windows 11 функции, которые могут замедлять работу компьютера. К ним отнесли функцию телеметрии, отчетов об ошибках Windows и утилиту-помощник по совместимости программ.

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