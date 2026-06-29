США поставили Европе тормозные двигатели для миссии ExoMars

НАСА поставило ЕКА первые тормозные двигатели для миссии ExoMars

НАСА поставило Европейскому космическому агентству (ЕКА) первые тормозные двигатели для предстоящей европейско-американской миссии ExoMars, предполагающей отправку ровера Rosalind Franklin на Марс. Об этом сообщает European Spaceflight.

Издание напоминает, что ранее аналогичное оборудование должна была поставлять российская сторона, с которой ЕКА прекратило сотрудничество после февраля 2022 года.

В мае портал сообщил, что компания Thales Alenia Space отправила структурные модели марсианской миссии ExoMars на вибрационные и акустические испытания.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.