Европа заменила российский «Казачок» и отправила его на испытания

Компания Thales Alenia Space отправила модели ExoMars на испытания

Компания Thales Alenia Space отправила структурные модели марсианской миссии ExoMars на вибрационные и акустические испытания. Об этом пишет European Spaceflight.

Изделия отправлены на завод в Каннах (Франция). Среди них, в частности, замена российской платформы Kazachok («Казачок»), с которой должен сходить на поверхность Марса европейских ровер Rosalind Franklin («Розалинд Франклин»).

После испытаний в Каннах структурные модели будут отправлены обратно в Турин (Франция) для продолжения испытаний. Затем Thales Alenia Space планирует перейти к испытаниям прототипов для миссии, запуск которой на ракете Falcon Heavy намечен на 2028 год.

В марте НАСА подтвердило, что европейский ровер Rosalind Franklin планируется отправить на Марс в 2028 году.

В марте 2025 года издание SpaceNews рассказало, что компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для марсианской миссии ExoMars, заменив тем самым госкорпорацию «Роскосмос».

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.