Столтенберг назвал помощь Норвегии ключевой для США в противостоянии России

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Оборона США начинается на границе с Россией

Альянс остается сильным трансатлантическим союзом благодаря совпадению интересов США и Европы. Об этом в интервью Die Welt заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Экс-генсек подчеркнул, что американская национальная безопасность напрямую зависит от европейских союзников. «У Норвегии есть сухопутная граница с Россией. И прямо за этой границей, на Кольском полуострове, находится один из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Это оружие направлено не на Осло — оно направлено на Вашингтон и Нью-Йорк», — заявил политик.

По его словам, Норвегия, Финляндия и другие европейские страны помогают США отслеживать российские подводные лодки, ракетные пуски и взлеты самолетов, что критически важно для раннего предупреждения. Столтенберг отметил, что на фоне сохраняющихся разногласий внутри НАТО, интересы национальной безопасности США остаются главным фактором, удерживающим альянс от распада.

«Оборона США начинается на европейско-российской границе», — резюмировал экс-генсек.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался смягчить недовольства американского лидера Дональда Трампа по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.

По словам генсека альянса, европейские страны, сравнявшиеся с США по расходам на оборону, — это то, чего не удавалось достичь со времен администрации Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Трампа, похоже, не тронул этот рассказ, хотя он и не проявил никаких признаков того, что готовится понизить уровень отношений с блоком или принять другие меры. Он похвалил Рютте, вновь выразив разочарование в европейских союзниках из-за того, что они отказались разрешить США использовать их базы в рамках кампании против Ирана.

Когда Рютте упомянул, что все еще ведутся дебаты о том, поддерживают ли европейские союзники США, Трамп перебил его, сказав: «Нет». После этого он шлепнул генерального секретаря по колену.