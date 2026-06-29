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14:40, 29 июня 2026Путешествия

Страна Европы приостановила прием документов на шенген в трех российских городах

АТОР: Венгрия приостановила прием документов на шенген в российских городах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: takepicsforfun / Shutterstock / Fotodom

Венгрия приостановила прием документов на получение шенгенской визы в трех российских городах — Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что такое решение принято генконсульством страны Европы. Прием заявок прекращен с 29 июня на неопределенный срок. При этом в остальных регионах страны получить венгерский шенген все еще можно. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие.

Ранее россиян предупредили о новых трудностях с шенгенской визой при поездках в Европу. Речь идет о новой ускоренной системе въезда в Евросоюз EES (Entry Exit System), которая собирает биометрические данные всех впервые въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев.

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