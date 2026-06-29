Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 29 июня 2026Мир

Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США

Трамп: Коммунизм — величайшая угроза США со времен Первой мировой войны
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 11 сентября!» — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, раздавал бы «бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно». При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.

До этого американский президент назвал США «страной третьего мира с выборами». Трамп обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований. Он призвал республиканцев в Конгрессе сделать все возможное для принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие гражданства США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную задачу спецоперации. Что сказал президент о ходе СВО, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже?

    В Раде раскрыли способ переизбрать Зеленского

    Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США

    Европе припомнили отказ от российской энергии на фоне рекордной жары

    Польша вновь потребовала репарации от Германии

    Раскрыты подробности о подготовке к экзаменам сдавшей ЕГЭ на 500 баллов москвички

    В Евросоюзе начали обсуждать выделение нового кредита Украине после 2027 года

    В сети восхитились внешностью возлюбленной Ди Каприо на фото с голой грудью

    США задумали массово производить ракеты по системе «Макдональдса»

    Стало известно об интересе украинцев к российскому гражданству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok