Трамп: Коммунизм — величайшая угроза США со времен Первой мировой войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

«Коммунизм — величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 11 сентября!» — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, раздавал бы «бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно». При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.

До этого американский президент назвал США «страной третьего мира с выборами». Трамп обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований. Он призвал республиканцев в Конгрессе сделать все возможное для принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие гражданства США.