Центробанк вслед за Минфином не согласился с предложением накапливать госрезервы в рублях

Заботкин: Власти не обсуждают исполнение бюджетного правила только в рублях

Центробанк (ЦБ) РФ не поддерживает предложение об исполнении бюджетного правила исключительно в рублях. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.

«Никогда не высказывалось мнение о том, что бюджетное правило без валютной составляющей лучше, чем с валютной составляющей. Были действительно исследовательские работы, которые говорили, что если операция с иностранными активами невозможна, то лучше иметь бюджетное правило в рублях, чем никакого», — отметил он. «Гипотетических вопросов такого рода нет в Минфине», — уточнил Заботкин.

Отказ от валютных закупок в пользу «национального бюджетного правила» стал обсуждаться в России после того, как владелец «Северстали» Алексей Мордашов высказался за изменение подхода к пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ). Констатировав серьезное влияние, которое оказывают операции ЦБ и Минфина в условиях, когда из-за санкций бизнес «вынужден очень много использовать, скажем, "зачетных схем"», хотя раньше вся экспортная выручка шла на валютный рынок, миллиардер предложил «посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях», чтобы избегать резких колебаний.

Министр финансов Антон Силуанов в тот же день (это происходило на ПМЭФ-2026) отреагировал на предложение словами «в рублях нет смысла копить», однако вопрос продолжает обсуждаться.