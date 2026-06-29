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17:50, 29 июня 2026Россия

Учительница рассказала о первой в истории набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице из Москвы

Учитель Ермакова: Набравшая 500 баллов на ЕГЭ Малкова всегда была отличницей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Выпускница школы № 1409 в Москве Екатерина Малкова, первая в истории набравшая 500 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), всегда была отличницей. Об этом заявила учитель физики Светлана Ермакова, чьи слова приводит ТАСС.

«Мне кажется, Катя постоянно в тонусе, она всегда очень работоспособная, очень трудолюбивая. Недаром она с первого класса у нас отличница, у нее всегда одни пятерки (...), она в этом году победила в конкурсе "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал"», — рассказала она.

По ее словам, с одноклассницами у девочки сложились хорошие отношения. Малкова всегда приходила на помощь ребятам, а также дважды становилась старостой класса.

О том, что выпускница набрала 500 баллов по ЕГЭ, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Школьница получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Мэр подчеркнул, что подобных результатов удалось добиться впервые за историю экзамена.

Ранее Малкова рассказала о талисмане, который был у нее во время сдачи ЕГЭ.

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