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11:47, 29 июня 2026Россия

Украина выпустила беспилотники по Москве

Собянин: Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенных по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее о масштабных последствиях атаки ВСУ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, за входящим в состав города селом Черноречье вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. Также зафиксированы повреждения в нескольких жилых домах.

По данным Минобороны России, в ночь на 29 июня средства ПВО сбили над регионами более 200 беспилотников ВСУ.

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