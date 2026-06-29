Унесенный смерчем пес вернулся к хозяину в Свердловской области

Shot: Унесенный смерчем пес вернулся домой к хозяину в Кушву

Унесенная ураганом собака из Кушвы Свердловской области самостоятельно вернулась в разрушенный дом, где преданно ждала хозяина. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что во время смерча ветер унес в лес будку вместе с находившейся там собакой. Животное получило травмы, однако смогло отыскать дорогу домой. Собаку обнаружили в поврежденном частном доме. Владельца на тот момент в здании уже не было. По данным издания, неравнодушные жители отыскали хозяина и передали питомца ему. В настоящее время с животным все хорошо, говорится в публикации.

Мощный смерч пронесся над Свердловской областью 22 июня. Число тех, кому понадобилась медицинская помощь после стихийного бедствия, достигло 16 человек. Ранее сообщалось, что в Кушве в результате торнадо пострадали 25 человек и 123 дома. Из-за засора русло реки Кушвы забилось — от затора его освободили с помощью тяжелой техники.