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13:13, 29 июня 2026Авто

Ушедший из России автогигант столкнулся с заметным падением продаж

Мировые продажи машин Toyota Motors сократились на 7,4 процента в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yuya Shino / Reuters

По итогам мая 2026 года суммарные объемы мировых продаж автомобилей японского концерна Toyota Motors сократились на 7,4 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном падении реализации машин ушедшего из России автогиганта сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет производителя.

За отчетный период компании удалось продать в общей сложности 885 207 автомобилей. Речь идет в том числе о реализации машин дочерней компании Daihatsu Motor. Негативную динамику продемонстрировали и объемы выпуска, в конце весны они просели на 5,8 процента год к году, до 857 765 единиц.

Глобальные продажи Toyota Motors падают не первый месяц. По итогам апреля показатель сократился на 4,5 процента год к году. Аналитики связывают подобную тенденцию в первую очередь с последствиями затяжной войны в Иране. На фоне эскалации на Ближнем Востоке реализация машин концерна в регионе снизилась в мае 38,6 процента. Продажи еще на одном важном рынке сбыта — в Китае — просели на 31,7 процента.

Японский концерн в значительной степени зависит от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Через эту логистическую артерию также проходила часть экспорта автомобилей. Регулярные обстрелы судов в итоге заметно охладили трафик. Что касается слабого спроса в Китае, то он во многом связан с растущей конкуренцией со стороны местных производителей электрокаров, резюмировали эксперты.

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