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14:30, 29 июня 2026Россия

В Госдуме высказались об ожиданиях от визита представителей США в Россию

Депутат Журова: Россия ожидает от визита посланников США продвижения в вопросах по Украине
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия ожидает от визита посланников США продвижения в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ру».

«Конечно, не переговариваться и не участвовать в таких встречах — значит заведомо на месте топтаться и не пытаться даже продвинуть [урегулирование]», — сказала она.

Депутат добавила, что визит представителей Белого дома позволит оценить состояние «духа Анкориджа», а именно договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в рамках встречи на Аляске.

28 июня Путин рассказал о возможном визите представителей США в Россию. По его словам, планируется продолжение диалога по пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

Ранее издание Axios со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников сообщило, что Трамп допускает возможность пересмотра достигнутых на Аляске договоренностей. Один из источников, заявил, что президент США якобы говорил о необходимости давления на Москву.

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