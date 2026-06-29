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14:27, 29 июня 2026Бывший СССР

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудили эскалацию напряженности со стороны европейских стран
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны европейских стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии и так далее», — сказал он.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. В тот же день они с Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае.

На следующий день главы государств продолжили переговоры в расширенном и полностью закрытом от прессы формате.

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