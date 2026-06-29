В Латвии призвали проявить силу против России

Премьер Латвии Кулбергс призвал продемонстрировать силу перед Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что стране следует показать свою силу перед Россией. Его слова приводит Euractiv.

Кулбергс подчеркнул, что в отношении России следует сформировать единую позицию.

«Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу», — призвал он.

Ранее Кулбергс заявил, что Латвия вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией и Белоруссией. До этого он объявил, что страна решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения».