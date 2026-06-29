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17:02, 29 июня 2026Мир

В МИД России назвали хорошего переговорщика с Москвой от ЕС

Галузин: Для Москвы хороший переговорщик от ЕС тот, кто не сделал РФ гнусностей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что хорошим кандидатом в переговорщики от Европейского союза (ЕС) с точки зрения РФ будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы. Об этом информирует RTVI.

По словам Галузина, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для РФ хороший переговорщик тот, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период.

Замглавы МИД также охарактеризовал как содержательную свою недавнюю встречу с послами Германии, Франции и Великобритании.

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