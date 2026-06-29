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16:10, 29 июня 2026Мир

Замглавы МИД России Галузин рассказал о встрече с послами трех стран Европы

Замглавы МИД России Галузин назвал содержательной беседу с послами ФРГ, Франции и Британии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин охарактеризовал как содержательную свою недавнюю встречу с послами Германии, Франции и Великобритании. Об этом дипломат рассказал в интервью RTVI.

По словам Галузина, с российской стороны в ходе дискуссии была изложена принципиальная позиция по урегулированию украинского конфликта. «Вы знаете, я бы все-таки охарактеризовал эту дискуссию как содержательную, в том смысле, что с российской стороны была изложена наша принципиальная позиция, наша принципиальная линия на урегулирование украинского конфликта путем устранения его известных первопричин», — подчеркнул замглавы ведомства.

11 июня послы Германии, Британии и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в здание МИД России, где их принял Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.

Отмечается, что прибывшим дипломатам изложили объективные оценки деструктивной политики руководства их государств применительно к кризису на Украине, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению конфликта против Москвы.

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