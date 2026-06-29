В МИД раскрыли статус вопросов по крушению самолета AZAL

Галузин: Москва и Баку урегулировали все вопросы по крушению самолета AZAL

Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) под Актау в декабре 2024 года. Об этом в интервью RTVI рассказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжелую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности», — сказал он.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190 следовал из Баку в Грозный, но был перенаправлен в Махачкалу из-за непогоды. Позднее экипаж принял решение следовать в Актау. В результате крушения в нескольких километрах от города из 67 человек на борту 38 не выжили.

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором назвали ситуацию урегулированной. В частности, был решен вопрос выплаты компенсаций.