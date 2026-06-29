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16:29, 29 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались о перспективах участия России в «маршруте Трампа»

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что «маршрут Трампа» выиграл бы от участия России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Участие России в работе над реализацией Зангезурского коридора, так называемого маршрута Трампа, будет выгодно всем сторонам. Об этом сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Другое дело, что не по нашей вине эти дискуссии, этот диалог в рамках трехсторонней рабочей группы был прерван. Продолжить его теперь крайне затруднительно, потому что Армения, как я понимаю, обещала 49 процентов уставного капитала будущей железной дороги американской стороне», — высказался он.

По словам дипломата, после «неспровоцированной агрессии» США и Израиля против Ирана, Тегеран вряд ли положительно воспримет присутствие Вашингтона у своих границ.

Ранее посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев в комментарии «Ленте.ру» отметил, что Россия получит свои плюсы от открытия Зангезурского коридора. Он подчеркнул, что маршрут может открыть для нее возможность прямого железнодорожного сообщения через Нахичеванскую автономную республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря

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