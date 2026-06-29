В России оставят прежними действующие условия по семейной ипотеке

Минфин: Условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними до 1 октября

Действующие условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними по меньшей мере до 1 октября. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что в данный момент «заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения Президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека"». «В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — добавили в Минфине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок действия льготной ставки по семейной ипотеке с 1 июля может сократиться до 15 лет, после чего та станет рыночной.

Помимо этого, рассматривался вопрос дифференциации ставок в зависимости от числа детей в семье: за одного ребенка — 10-12 процентов, за двух — около 6 процентов, за трех — около 4 процентов.