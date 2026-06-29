Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:49, 29 июня 2026Экономика

В России оставят прежними действующие условия по семейной ипотеке

Минфин: Условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними до 1 октября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Действующие условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними по меньшей мере до 1 октября. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Уточняется, что в данный момент «заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения Президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека"». «В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — добавили в Минфине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок действия льготной ставки по семейной ипотеке с 1 июля может сократиться до 15 лет, после чего та станет рыночной.

Помимо этого, рассматривался вопрос дифференциации ставок в зависимости от числа детей в семье: за одного ребенка — 10-12 процентов, за двух — около 6 процентов, за трех — около 4 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Севастополя обратились к жителям с предупреждением

    В Федерации гимнастики фразой «давайте концлагерь создадим» оценили письмо против России

    Российский комик заставил бывшего шеф-повара Белого дома пить «Тархун» и раскрыл реакцию

    В России оставят прежними действующие условия по семейной ипотеке

    Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха

    Уникальная берестяная грамота XII века раскрыла обидчиков Саввы

    Школьник из Подмосковья впервые в истории региона набрал 400 баллов на ЕГЭ

    Подозреваемые в нападении на полицейского в центре Москвы автоподставщики попали на видео

    Назван способ правильно разбудить мозг с утра

    В США изменили вооружение САУ из-за дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok