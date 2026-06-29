В России вспомнили о Су-27 с плоским соплом

Экспериментальный истребитель Су-27УБ получил плоское сопло

Экспериментальный самолет Су-27УБ ЛЛ-УВ (ПС), который передали в музей «Авиапарк Орешково» в Калужской области, получил плоское сопло двигателя. Об уникальной машине вспомнил Telegram-канал «Воевода Вещает».

Истребитель, построенный на базе двухместного Су-27УБ, использовали для тестирования экспериментального плоского сопла изменяемой геометрии. Новый агрегат установили на левый двигатель АЛ-31Ф. Первый полет летающей лаборатории состоялся в конце 1989 года, а в 1991 году испытания российского самолета прекратили.

Всего Су-27УБ ЛЛ-УВ (ПС) совершил 20 полетов, которые позволили собрать данные о преимуществах и недостатках плоского сопла. В частности, новая деталь снижала заметность самолета в инфракрасном спектре. При этом плоское сопло было значительно тяжелее осесимметричного.

В апреле шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан сообщил, что экспериментальный Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности выполнил задачу в качестве испытательной платформы.