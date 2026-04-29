Летчик рассказал о выполненной задаче истребителя Су-47

14:10, 29 апреля 2026

Летчик-испытатель Богдан: Истребитель Су-47 выполнил роль «летающей лаборатории»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экспериментальный истребитель Су-47 «Беркут», который впервые взлетел в 1997 году, выполнил свою задачу в качестве испытательной платформы. Об этом рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан в беседе с ТАСС.

Он отметил, что самолет отличало не только крыло обратной стреловидности, но и грузовой отсек. Его использовали в ходе работ над истребителем пятого поколения Су-57.

«"Беркут" выполнил свою роль в качестве "летающей лаборатории" по двум ключевым направлениям: были проверены характеристики крыла обратной стреловидности, включая критические явления; во-вторых, была выполнена большая серия полетов с грузовыми отсеками», — сказал Богдан.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Палубный истребитель Су-47 разработали в рамках усилий по созданию самолета нового поколения. Единственный выпущенный «Беркут» получил пару двигателей Д-30Ф6 от перехватчика МиГ-31. Проект закрыли в пользу работ над Су-57.

Ранее Богдан рассказал, что при испытаниях Су-47 отказывали навигационные приборы.

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
