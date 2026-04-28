02:05, 28 апреля 2026

Стало известно об отказе навигационных приборов Су-47

Иван Потапов
Фото: Панов Алексей / ТАСС

При испытаниях российского перспективного истребителя Су-47 отказывали навигационные приборы. Об этом ТАСС стало известно от Героя России, летчика-испытателя Сергея Богдана.

По его словам, отказа оборудования создал сложности с заходом на посадку в условиях облачности. «Запросил у руководителя полетов и экипажа, чтобы они послужили лидировщиком. Но тот экипаж доложил, что топливо на пределе, и совершил посадку», — сказал пилот.

Богдан уточнил, что ему «удалось пристроиться за [поднятым в воздух самолетом] Су-25 и, несмотря на разницу в скоростях, удержаться за ним в плотных облаках».

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В сенябре 2022 года агентство рассказало, что на истребителе Су-47 отрабатывались технологии, использованные в самолете Су-57.

Экспериментальный прототип истребителя пятого поколения Су-47 с крылом обратной стреловидности совершил первый полет 25 сентября 1997 года. В 2000-х проект самолета был закрыт в пользу консервативной программы Су-57.

