Раскрыта роль Су-47 при создании Су-57

ТАСС: на истребителе Су-47 «Беркут» отрабатывались технологии Су-57

На истребителе Су-47 отрабатывались технологии, использованные в самолете Су-57. Роль «Беркута» в создании истребителя пятого поколения раскрывает ТАСС.

«На Су-47 удалось внедрить множество новых конструктивных и технических решений, которые ранее не применялись на самолетах подобного класса: реализация большой степени продольной статической неустойчивости, использование в конструкции крупногабаритных фрезерованных панелей двойной кривизны и композиционных материалов в нагруженных элементах конструкции планера», — говорится в материале.

Отмечается, что «проект Су-47 был остановлен в пользу разработки истребителя Су-57». «С 2004 года Су-47 — основная платформа для исследований в интересах тематики самолета пятого поколения», — утверждают в «Ростехе».

В мае в публикации 19FortyFive заметили, что Су-47 разрабатывали для борьбы с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor.

В том же месяце издание сравнило Су-47 с американским однодвигательным самолетом X-29 с крылом обратной стреловидности, который преодолел звуковой барьер в 1985 году.