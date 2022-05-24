В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47

19FortyFive: российский Су-47 оказался в два раза крупнее американского Х-29

Российский экспериментальный палубный истребитель с крылом обратной стреловидности Су-47 был почти в два раза крупнее американского самолета Х-29, сравнивает 19FortyFive.

Издание напомнило, что Су-47 поднялся в воздух через пять лет после того, как Х-29 совершил последний полет. В публикации отмечается, что однодвигательный американский самолет развивал скорость до 1,6 числа Маха и был способен находиться на высоте 15 километров. Два прототипа Х-29 с 1984 по 1992 год совершили 422 исследовательских полета.

В статье указано, что управление самолетом было бы невозможным без бортового компьютера, при помощи которого траектория полета Х-29 корректировалась примерно 40 раз в секунду.

В августе 2019 года журнал Popular Mechanics заметил, что советско-российский экспериментальный палубный истребитель Су-47 из-за крыла обратной стреловидности оказывается, как и американский Х-29, аэродинамически нестабильным.

В декабре 1985 года Grumman Х-29А стал первым в мире самолетом с обратной стреловидностью крыла, преодолевшим звуковой барьер.