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В США рассказали о предназначении российского Су-47

19FortyFive: российский Су-47 создавался для борьбы с американским F-22

Фото: Пашковский / РИА Новости

Палубный боевой самолет с крылом обратной стреловидности Су-47 создавался для борьбы с американским истребителем пятого поколения F-22. О предназначении российского экспериментального пилотируемого летательного аппарата рассказывает 19FortyFive.

Американское издание напоминает, что Су-47 был оснащен парой двигателей Д-30Ф6, позволяющих истребителю развивать скорость в 2250 километров в час и пролетать до 1850 километров. Отмечается, что самолет получил внешние точки подвески для ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Издание уверяет, что «самым экспериментальным и отличительным элементом конструкции и внешнего вида Су-47 были крылья обратной стреловидности», сделавшие самолет аэродинамически нестабильным.

«Его конструкция, возможно, легла в основу разработки следующего российского многоцелевого самолета Су-57, который российские военные надеялись сделать таким же маневренным самолетом», — утверждается в публикации.

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Ранее 19FortyFive писало, что Су-47 был почти в два раза крупнее американского самолета с крылом обратной стреловидности Х-29.

В августе 2019 года журнал Popular Mechanics заметил, что советско-российский экспериментальный палубный истребитель Су-47 из-за крыла обратной стреловидности оказывается, как и американский Х-29, аэродинамически нестабильным.

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Иван Потапов
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