Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:20, 29 июня 2026Силовые структуры

Россияне продали раба за четыре палки колбасы

В Ставропольском крае похитили мужчину, сделали рабом и продали за колбасу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае разоблачили организованную преступную группу, промышлявшую работорговлей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, группировка присмотрела мужчину, не имевшего социальных связей, близких родственников и злоупотреблявшего алкоголем. Его похитили и некоторое время удерживали на территории частного домовладения. Его заставляли выполнять различную физическую работу в интересах хозяйки. В качестве мотивации использовали угрозы физического насилия. Позже раба перепродали за четыре палки колбасы.

Ранее сообщалось, что российская модель попалась на уловку с работой в Таиланде и оказалась в рабстве в Мьянме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    На Украине предложили усилить власть президента

    Сердцеед с сыновьями обманул 98 россиянок и остался на свободе

    В России назвали три причины массированных атак ВСУ на Крым

    Азиатская страна снизила импорт российской рыбы

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok