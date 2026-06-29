Россияне продали раба за четыре палки колбасы

В Ставропольском крае похитили мужчину, сделали рабом и продали за колбасу

В Ставропольском крае разоблачили организованную преступную группу, промышлявшую работорговлей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, группировка присмотрела мужчину, не имевшего социальных связей, близких родственников и злоупотреблявшего алкоголем. Его похитили и некоторое время удерживали на территории частного домовладения. Его заставляли выполнять различную физическую работу в интересах хозяйки. В качестве мотивации использовали угрозы физического насилия. Позже раба перепродали за четыре палки колбасы.

Ранее сообщалось, что российская модель попалась на уловку с работой в Таиланде и оказалась в рабстве в Мьянме.