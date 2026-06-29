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Силовые структуры
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12:07, 29 июня 2026Силовые структуры

В смертельном исходе вечеринки в Подмосковье обвинили четверых человек

В Подмосковье четверых человек обвинили в отравлении наркотиками на вечеринке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Московской области четверых человек обвинили по делу о смертельном отравлении наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 26 июня один из обвиняемых арендовал дом в деревне Бакеево и заказал у знакомого наркотики. Ночью курьер — второй задержанный — привез их по адресу. Запрещенные вещества фигурант разделил между гостями, девятерым из которых стало плохо. В результате двое парней не выжили, еще семеро были госпитализированы.

В домах обвиняемых прошли обыски, у двоих из них — продавцов — нашли 149 свертков с наркотиками для продажи. Решается вопрос о заключении четырех фигурантов под стражу.

О смертельном отравлении в подмосковном Солнечногорске стало известно 27 июня. Сообщалось, что оно произошло на дне рождения арендовавшего дом. После употребления наркотиков все потеряли сознание, первой очнулась 20-летняя девушка — она вызвала экстренные службы. По предварительной информации, молодые люди вместо мефедрона употребили метадон, который им продали под видом первого.

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