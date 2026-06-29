В США оценили воздушный компонент ядерной триады России

NI: Россия способна демонстрировать стратегическую мощь при помощи Ту-95 и Ту-160

Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России позволяют демонстрировать ядерную мощь в различных регионах. Воздушный компонент российской ядерной триады оценило американское издание The National Interest (NI).

«Россия является одной из немногих стран, которые способны демонстрировать стратегическую мощь с помощью ядерных бомбардировщиков большой дальности», — говорится в материале.

В арсенале ВКС находятся турбовинтовые ракетоносцы Ту-95МС. Автор отметил, что эти самолеты ценятся за большую дальность полета и относительно низкую стоимость эксплуатации. Также в России используют сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160.

В апреле стало известно, что российские Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов.