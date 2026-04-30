Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:21, 30 апреля 2026

Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны: Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Минобороны России сообщили о стратегических ракетоносцах Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

В публикации отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Кроме того, их сопровождали истребители Су-30ВС.

Корвет «Гремящий» в ходе учений применил торпеду комплекса «Пакет-НК» по субмарине условного противника.

В марте портал USNI News сообщил, что Военно-морские силы США нарастят закупки самотранспортируемых якорных противолодочных мин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok