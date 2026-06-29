Военный эксперт Дандыкин: Чтобы взять под контроль Славянск, нужно занять гору Карачун

Чтобы взять под контроль Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), российским войскам необходимо занять гору Карачун, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главную сложность на пути к городу он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал, что российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску». До города остается порядка 8-9 километров, уточнил он.

В том районе много лесистых возвышенностей, обозначил эксперт. Российским военным нужно будет взять гору Карачун, которая главенствует над Славянском, чтобы вернуть город под контроль, уточнил Дандыкин. «Когда ополченцы в 2014 году там находились, как только враг взял гору Карачун, город уже стал простреливаться», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что во многом все зависит от Красного Лимана и Константиновки. «Я думаю, что дальше летняя кампания будет нацелена на то, чтобы решить этот вопрос — район Доброполья, потому что это заход с флангов, перерезание коммуникаций. Сделать невыносимым существование там гарнизону. Такие бои будут идти, мне кажется, в июле, в августе, вполне вероятно, что еще в сентябре», — поделился эксперт.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной назвал славянское направление в зоне боевых действий самым горячим. По его словам, российские войска не прекращают попыток сровнять с землей тяжелыми авиабомбами многоэтажную застройку в восточной части Николаевки, где могут находится подразделения противника.

