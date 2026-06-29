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13:09, 29 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный назвал важную задачу на пути к контролю над Славянском

Военный эксперт Дандыкин: Чтобы взять под контроль Славянск, нужно занять гору Карачун
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Чтобы взять под контроль Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР), российским войскам необходимо занять гору Карачун, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Главную сложность на пути к городу он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал, что российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску». До города остается порядка 8-9 километров, уточнил он.

В том районе много лесистых возвышенностей, обозначил эксперт. Российским военным нужно будет взять гору Карачун, которая главенствует над Славянском, чтобы вернуть город под контроль, уточнил Дандыкин. «Когда ополченцы в 2014 году там находились, как только враг взял гору Карачун, город уже стал простреливаться», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что во многом все зависит от Красного Лимана и Константиновки. «Я думаю, что дальше летняя кампания будет нацелена на то, чтобы решить этот вопрос — район Доброполья, потому что это заход с флангов, перерезание коммуникаций. Сделать невыносимым существование там гарнизону. Такие бои будут идти, мне кажется, в июле, в августе, вполне вероятно, что еще в сентябре», — поделился эксперт.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной назвал славянское направление в зоне боевых действий самым горячим. По его словам, российские войска не прекращают попыток сровнять с землей тяжелыми авиабомбами многоэтажную застройку в восточной части Николаевки, где могут находится подразделения противника.

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