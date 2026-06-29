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Забота о себе
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17:29, 29 июня 2026Забота о себе

Врач подверг критике использование «народного суперфуда» для снижения уровня холестерина

Онколог Ивашков: Яблочный уксус в неразбавленном виде повреждает слизистую пищевода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков подверг критике использование популярного у россиян «народного суперфуда» — яблочного уксуса, чтобы снизить уровень холестерина в крови. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Ивашкова, в одном исследовании ученые действительно обнаружили, что яблочный уксус помогал снизить общий уровень холестерина в крови. Правда, выборка оказалась очень маленькой — всего 39 человек. Именно поэтому данному исследованию доверять нельзя, подчеркнул врач.

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Доктор добавил, что яблочный уксус может даже навредить здоровью. «Важно: уксус — кислота. В неразбавленном виде он повреждает эмаль зубов и слизистую пищевода. Взаимодействует с диуретиками, инсулином и слабительными», — написал Ивашков.

Ранее невролог Адил Попалзай предупредил, что икота может указывать на инсульт. В этом случае она продолжается часами и не проходит самостоятельно, объяснил медик.

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