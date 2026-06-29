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10:38, 29 июня 2026Россия

Врач посоветовал забеременеть пришедшей на прием с болями в пояснице россиянке

Врач в Севастополе посоветовал забеременеть пришедшей на прием с болями пациентке
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач в клинике «Медекс» в Севастополе посоветовал забеременеть пришедшей на прием с болями пациентке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Россиянка отметила, что доктор сначала предположил последствие из-за бессимптомного течения Covid-19. Затем он допустил, что проблема девушки связана с циститом.

Последняя гипотеза — пациентка склонна к низкому давлению, чтобы его повысить — надо родить, и все пройдет само собой.

Сам врач в разговоре с «Mash на волне» подчеркнул, что его оболгали и многие слова он не произносил. Свою правоту специалист намерен отстаивать в суде.

До этого стало известно, что жительница Санкт-Петербурга лишилась всех зубов после лечения в государственной клинике. Женщина вынуждена питаться только измельченной едой. Она обратилась в суд, представители поликлиники не признают вину и пытаются добиться прекращения дела без компенсации.

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