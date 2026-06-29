В Подмосковье оценили ситуацию с запасами бензина

Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива

Запасы бензина и дизельного топлива в Московской области имеются, и их достаточно для удовлетворения спроса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона сообщает РИА Новости.

Чиновники объяснили отсутствие топлива на части АЗС крупных сетевых операторов повышенным спросом в конкретных районах, указывая, что график поставок не менялся.

Что касается некоторых независимых заправок, то их владельцы сталкиваются с логистическими трудностями. Это связано с повышенной нагрузкой на отдельных поставщиков.

В пятницу глава региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином находится под контролем. «Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно», — сказал он.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению бензином внутреннего рынка. Он признал возникшие проблемы, сообщив, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается.

Тем не менее глава государства назвал трудности временными, а дефицит, по его мнению, некритичен, потому что запасы топлива в стране сравнимы с теми, что были годом ранее.