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13:42, 29 июня 2026Экономика

В Подмосковье оценили ситуацию с запасами бензина

Минэнерго Подмосковья сообщило о достаточном запасе топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запасы бензина и дизельного топлива в Московской области имеются, и их достаточно для удовлетворения спроса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона сообщает РИА Новости.

Чиновники объяснили отсутствие топлива на части АЗС крупных сетевых операторов повышенным спросом в конкретных районах, указывая, что график поставок не менялся.

Что касается некоторых независимых заправок, то их владельцы сталкиваются с логистическими трудностями. Это связано с повышенной нагрузкой на отдельных поставщиков.

В пятницу глава региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином находится под контролем. «Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно», — сказал он.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению бензином внутреннего рынка. Он признал возникшие проблемы, сообщив, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается.

Тем не менее глава государства назвал трудности временными, а дефицит, по его мнению, некритичен, потому что запасы топлива в стране сравнимы с теми, что были годом ранее.

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