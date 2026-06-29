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20:10, 29 июня 2026Мир

Захарова отреагировала на предложение Польши принять резолюцию о памяти жертв УПА

Захарова: Участники УПА — матерые нацисты, с квалификацией этих упырей давно определились
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Участники Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация) — матерые нацисты, с квалификацией этих упырей уже давно определились. Так на внесенный Польшей в Европарламент проект резолюции об увековечении памяти жертв УПА отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве», — отметила дипломат.

Ранее руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач задался вопросом, задумывалось ли украинское общество, действительно ли его клептократические, коррумпированные элиты хотят вступить в Евросоюз.

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